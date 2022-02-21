Один из лидеров «Манчестер Сити» хочет перейти в «Реал»

Португальский полузащитник Бернарду Силва хотел бы попробовать свои силы в испанском чемпионате. 27-летний футболист заинтересован в переходе в мадридский «Реал».

Как сообщается на страницах Calciomercato, Бернарду готов покинуть «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона. Ранее Силву уже сватали в «королевский» клуб, однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Игрок связан контрактными обязательствами с «горожанами» до середины 2025 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету португальца семь забитых мячей и одна результативная передача в 25 матчах Премьер-лиги.