Клопп сообщил о травме одного из лидеров «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп во время общения с представителями СМИ.

«Мы и не подозревали, что у него есть проблемы. Роберто пожаловался на дискомфорт после поединка с «Интером» в Лиге чемпионов. Думали, это мелочь, однако позже выяснилось, что у него мышечное повреждение. Врачи оценят его состояние и назовут точные сроки восстановления. Пока неизвестно, когда он сможет играть», - цитирует Клоппа The Athletic.

В этом сезоне на счету 30-летнего бразильца четыре гола и три результативных паса в 15 матчах Премьер-лиги.