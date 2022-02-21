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Артета: «Эдегор обладает всеми качествами, чтобы стать капитаном «Арсенала»

21 Февраля 2022 • 09:56 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета считает, что у норвежского полузащитник Мартина Эдегора большое будущее в клубе.

«Эдегор обладает всеми качествами, чтобы стать капитаном «Арсенала». Я несколько раз общался с тренером сборной Норвегии, и он всегда лестно отзывался о нем. Мартин важный элемент команды, его все любят. Думаю, именно такой игрок должен быть капитаном, и это случится в будущем», - цитирует испанца портал Goal.com.

Норвежец перебрался в «Арсенал» из мадридского «Реала». На его счету четыре забитых мяча и три ассиста в 21 поединке английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор
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