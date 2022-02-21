«Бавария» нашла нового форварда в гранде АПЛ

Перспективный албанский форвард Армандо Броя, правами на которого владеет лондонский «Челси», попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб впечатлен игрой 20-летнего нападающего в текущем сезоне и хочет приобрести его на перспективу, сообщает Football Insider.

В споре за Армандо мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны лондонского «Арсенала». «Канониры» буквально неделю назад заявили о намерении заполучить этого футболиста.

До конца нынешнего сезона Броя будет выступать на правах аренды за «Саутгемптон». Он поучаствовал в 25 поединках за «святых», записав себе в актив восемь забитых мячей и одну результативную передачи.