Гвардиола вынес решение по Стерлингу

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение касательно дальнейшей судьбы атакующего полузащитника Рахима Стерлинга. Испанский специалист хочет, чтобы боссы клуба пролонгировали трудовое соглашение с футболистом. Об этом посредством твиттер-аккаунта отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что переговоры по-прежнему ведутся, и Гвардиола в них не принимает участия. Срок действующего трудового договора между Стерлингом и «горожанами» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Рахим провел 32 матча, в которых забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.