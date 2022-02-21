Кулушевски рассказал, что думает о Конте

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о работе под руководством итальянского специалиста Антонио Конте.

«Мне нравится играть под руководством этого тренера. У Конте менталитет победителя, он хочет только выигрывать. Что касается самой команды, то футболисты проделывают невероятную работу на тренировках», - приводятся слова шведского вингера в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Кулушевски присоединился к лондонскому коллективу в январское трансферное окно. «Шпоры» арендовали футболиста у туринского «Ювентуса» до конца нынешнего сезона.