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«Лидс» не намерен отпускать Рафинью раньше 2023 года

21 Февраля 2022 • 00:02 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
26.02 15:30

Своими выступлениями в текущем сезоне вингер «Лидса» Рафинья Диас привлек к себе внимание целого ряда европейских топ-клубов. В частности, интерес к бразильскому футболисту проявляли «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Впрочем, «Лидс» не собирается расставаться со своим лидером в летнее трансферное окно. Руководство англичан готово вступить в переговоры с потенциальными покупателями не раньше 2023, когда у Рафиньи останется не так много времени до истечения действующего контракта, передает издание The Mirror.

Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 40 миллионов евро. В текущем сезоне АПЛ он отметился девятью голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Рафинья Диас
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