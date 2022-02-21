«Лидс» не намерен отпускать Рафинью раньше 2023 года

Своими выступлениями в текущем сезоне вингер «Лидса» Рафинья Диас привлек к себе внимание целого ряда европейских топ-клубов. В частности, интерес к бразильскому футболисту проявляли «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Впрочем, «Лидс» не собирается расставаться со своим лидером в летнее трансферное окно. Руководство англичан готово вступить в переговоры с потенциальными покупателями не раньше 2023, когда у Рафиньи останется не так много времени до истечения действующего контракта, передает издание The Mirror.

Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 40 миллионов евро. В текущем сезоне АПЛ он отметился девятью голами и двумя ассистами.