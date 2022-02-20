Рой Кин и Джейми Реднапп поделились прогнозами на борьбу за топ-4 АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, которые на данный момент являются экспертами на британском телевидении, поделились своими прогнозами на борьбу за топ-4 АПЛ по итогам сыгранных 26 туров чемпионата.

Стоит напомнить, что на данный момент в гонке за позицию в зоне Лиги чемпионов остались «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», и, при удачном стечении обстоятельств, «Вест Хэм» с «Вулверхэмптоном».

Оба специалиста сошлись на мнении, что порадовать своих болельщиков в этом сезоне не удастся лондонскому «Арсеналу». Что касается Кина, то он в свою очередь дал конкретный ответ – по словам ирландца, слот в четверке лучших достанется «Юнайтед», за который он ранее выступал.