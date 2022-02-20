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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин и Джейми Реднапп поделились прогнозами на борьбу за топ-4 АПЛ

20 Февраля 2022 • 23:35 Комментировать
Арсенал
0:0
Ливерпуль
отменен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, которые на данный момент являются экспертами на британском телевидении, поделились своими прогнозами на борьбу за топ-4 АПЛ по итогам сыгранных 26 туров чемпионата.

Стоит напомнить, что на данный момент в гонке за позицию в зоне Лиги чемпионов остались «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», и, при удачном стечении обстоятельств, «Вест Хэм» с «Вулверхэмптоном».

Оба специалиста сошлись на мнении, что порадовать своих болельщиков в этом сезоне не удастся лондонскому «Арсеналу». Что касается Кина, то он в свою очередь дал конкретный ответ – по словам ирландца, слот в четверке лучших достанется «Юнайтед», за который он ранее выступал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Рой Кин Джейми Реднапп
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окончен Лидс 2:4 Манчестер Юнайтед
окончен Вулверхэмптон 2:1 Лестер 2.20 3.30 3.40
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