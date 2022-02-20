Эдуар Менди: «Не понимаю, почему я не оказался даже в топ-30 номинантов на «Золотой мяч»

Церемония награждения «Золотого мяча» прошла около двух месяцев назад, а дискуссии по поводу результатов премии до сих пор не угасают. Помимо победителя в главной номинации, сомнения вызвал и весь список претендентов на приз.

Например, в числе кандидатов не оказалось голкипера «Челси» Эдуара Менди, который был признан различными изданиями лучшим вратарем прошлого сезона. Сам футболист тоже удивился, почему его проигнорировали специалисты France Football.

«Не понимаю, почему я не оказался даже в топ-30 номинантов на «Золотой мяч». Но, лучший ответ, который может быть – продолжать доказывать все на поле. Думаю, в этом году все изменится, ведь я принял участие на континентальном первенстве и победил», - сказал Менди в эфире Telefoot.