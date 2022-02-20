Кулушевски: «Я страдал в «Ювентусе»

В субботу новичку «Тоттенхэма» Деяну Кулушевски удалось поучаствовать в сенсационной победе команды над «Манчестер Сити», записав на свой счет гол и результативную передачу. После финального свистка швед рассказал, как на него повлиял осуществленный переезд в Англию.

«Я страдал в «Ювентусе» в последние несколько месяцев. Казалось, что я нахожусь не на своем месте. Хорошо, что мой первый выход в старте за «Тоттенхэм» получился именно таким. Теперь надо сохранять концентрацию о поменьше думать о посторонних вещах», - приводит слова Кулушевски местное издание Daily Mail.

Напомним, что помимо Кулушевски в Лондон из Турина перебрался также полузащитник Родриго Бентанкур.