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Кулушевски: «Я страдал в «Ювентусе»

20 Февраля 2022 • 22:20 Комментировать (2)
Бёрнли
...
Тоттенхэм
23.02 22:30

В субботу новичку «Тоттенхэма» Деяну Кулушевски удалось поучаствовать в сенсационной победе команды над «Манчестер Сити», записав на свой счет гол и результативную передачу. После финального свистка швед рассказал, как на него повлиял осуществленный переезд в Англию.

«Я страдал в «Ювентусе» в последние несколько месяцев. Казалось, что я нахожусь не на своем месте. Хорошо, что мой первый выход в старте за «Тоттенхэм» получился именно таким. Теперь надо сохранять концентрацию о поменьше думать о посторонних вещах», - приводит слова Кулушевски местное издание Daily Mail.

Напомним, что помимо Кулушевски в Лондон из Турина перебрался также полузащитник Родриго Бентанкур.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Февраля 2022 в 22:50
Все страдальцы бегут от старухи... Но это не значит, что всем потом достается молодуха ... Гелевый знает ... Хе-хе...
AlessandroDP
20 Февраля 2022 в 22:36
Ой божечки, разок блеснул и запел))
Кто ж те мешал бегать или пасы давать? На твои потуги смотреть невозможно было, что при Пирло, что при Максе!
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