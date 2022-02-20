«Вулверхэмптон» набрал три очка в споре с «Лестером»

В 26-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» играл против давно не побеждающего «Лестера». На девятой минуте Рубен Невеш вывел «волков» вперед, но в конце первого тайма после гола Адемолы Лукмена пришлось начинать все сначала. Хозяева добились своего, на 66-й минуте Даниэл Поденсе все же вырвал победу для «Вулверхэмптона», который с 40 очками вышел на седьмое место, «Лестер» (27) - 11-й.