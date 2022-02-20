«Вулверхэмптон» набрал три очка в споре с «Лестером»

В 26-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» играл против давно не побеждающего «Лестера». На девятой минуте Рубен Невеш вывел «волков» вперед, но в конце первого тайма после гола Адемолы Лукмена пришлось начинать все сначала. Хозяева добились своего, на 66-й минуте Даниэл Поденсе все же вырвал победу для «Вулверхэмптона», который с 40 очками вышел на седьмое место, «Лестер» (27) - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Невеш Рубен9'
|41'Лукмен Адемола (1:1)
|(2:1) Поденсе Даниэл66'
Са Жозе•Килман Макс•Коди Конор•Саисс Ромен•Семеду Нелсон•Дендонкер Леандер • 70'Невеш Рубен • 76'Моутинью Жоау 58' (Хи-Чан Хван ( 58') •Аит-Нури Раян 31' 88' (Марсал Фернандо ( 88') •Хименес Рауль•Поденсе Даниэл 38' 81' (Нету Педру ( 81')
Шмейхель Каспер•Рикарду Перейра II•Амарти Даниэль•Сёюнджю Чаглар • 29'Томас Люк•Тилеманс Юри•Ндиди Уилфред 74' (Мэддисон Джеймс ( 74') •Дьюзбери-Холл Кирнан•Олбрайтон Марк • 36'Дака Пэтсон 73' (Ихеаначо Келечи ( 73') •Лукмен Адемола 38'
20 февраля. Стадион "Молинью".
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