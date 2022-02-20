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«Вулверхэмптон» набрал три очка в споре с «Лестером»

20 Февраля 2022 • 21:26 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Лестер
окончен

В 26-м туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон» играл против давно не побеждающего «Лестера». На девятой минуте Рубен Невеш вывел «волков» вперед, но в конце первого тайма после гола Адемолы Лукмена пришлось начинать все сначала. Хозяева добились своего, на 66-й минуте Даниэл Поденсе все же вырвал победу для «Вулверхэмптона», который с 40 очками вышел на седьмое место, «Лестер» (27) - 11-й.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:1Лестер
(1:0) Невеш Рубен9'   
  41'Лукмен Адемола (1:1)
(2:1) Поденсе Даниэл66'   
Са ЖозеКилман МаксКоди КонорСаисс РоменСемеду НелсонДендонкер Леандер   70'Невеш Рубен   76'Моутинью Жоау  58' (Хи-Чан Хван (  58') Аит-Нури Раян   31'  88' (Марсал Фернандо (  88') Хименес РаульПоденсе Даниэл   38'  81' (Нету Педру (  81')
Запасные: Тринкан ФрансишкуToti GomesКандл ЛюкХонни КастроСилва ФабиоРадди Джон
Шмейхель КасперРикарду Перейра IIАмарти ДаниэльСёюнджю Чаглар   29'Томас ЛюкТилеманс ЮриНдиди Уилфред  74' (Мэддисон Джеймс (  74') Дьюзбери-Холл КирнанОлбрайтон Марк   36'Дака Пэтсон  73' (Ихеаначо Келечи (  73') Лукмен Адемола   38'
Запасные: Перес АйосеСумаре БубакариЯкупович ЭлдинЧодури ХамзаМенди НампалисВестергор ЯнникУорд Дэнни II
20 февраля. Стадион "Молинью".

 

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окончен Вулверхэмптон 2:1 Лестер 2.20 3.30 3.40
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