Канте больше не лучший опорник в мире: Без сумасшедшей формы француза «Челси» ничего не светит

В 2021 году Н'Голо Канте оказался в списке топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч». Французский опорник идеально провёл ключевые матчи Лиги чемпионов, а без него «Челси» вряд ли бы взял титул. В плей-офф ЛЧ его признавали лучшим игроком чуть ли не в каждой игре. 29 марта этому работяге исполнится 31 год. Канте продолжает периодически показывать феноменальную эффективность при игре на оборону, особенно в топ-матчах, но сложно не заметить, что травмы подводят его. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о стареющем французском полузащитнике, на которого «Челси» не стоит рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Канте не может обрести стабильность. Дело в том, что после финала Лиги Европы-2019 француз из-за травм пропустил 309 дней. Травмы замучили его и попросту не дают играть. Это сказывается и на его личной статистике. Например, Н'Голо стал меньше отдавать передач, чем в предыдущих сезонах, особенно на чужую половину поля. Его польза в атаке снизилась сразу же после того, как Сарри покинул «Челси».

В предыдущих трёх сезонах Канте показывал отличную игру в прессинге и контрпрессинге, но сейчас он проседает и в этом показателе. С 2018 по 2020 год футболист пахал, как лошадка, но силы небезграничны. Н'Голо был на пике карьеры именно при Сарри. Тухель должен держать эту информацию у себя в голове. Линия полузащиты, в частности опорная зона, – далеко не слабое место «синих», а в прошлогодней ЛЧ было, пожалуй, самым сильным, но через 1-2 года всё может измениться.

Трансферная стоимость Канте на пике карьеры в 2018-2019 годах составляла невероятные 100 млн евро, но из-за травм и спада в игре ценник на француза начал постепенно снижаться. В настоящий момент Н'Голо оценивается в 50 млн. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. В ближайшее время лондонскому клубу нужно решить – продлевать контракт с французом или постараться заработать на его продаже уже в летнее трансферное окно.

Индивидуально Канте всё ещё невероятно силён и, будучи здоровым, этот парень принесёт немало пользы команде. Но если «синим» придётся выбирать между Канте и Жоржиньо, наверняка в «Челси» останется второй. В какой-то момент лондонцы могут просто разочароваться, что Канте больше не набирает сумасшедшую форму, а заработать даже 50 млн евро на 31-летнем футболисте – не самый худший сценарий.

Владислав АВРАМЕНКО