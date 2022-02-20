​Жоржиньо заявил, что мечтает играть у Гвардиолы

Полузащитник «Челси» Жоржиньо мечтает поработать с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим в настоящий момент «Манчестер Сити».

«Мечтаю ли я играть под руководством Гвардиолы? Да. Не знаю, произойдёт ли это, но да. Для меня он образец. Раньше я наблюдал за его «Барселоной». Они выигрывали всё», - сказал Жоржиньо в интервью Але Оливейре для YouTube.

Жоржиньо играет за «Челси» с лета 2018 года после перехода из «Наполи». С тех пор полузащитник провёл за «пенсионеров» 173 матча, в которых забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.

Ближайший матч «Челси» проведёт 22 февраля – против «Лилля» в Лиге чемпионов.