​Каррагер счастлив: «Чемпионская гонка вернулась»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер доволен возвращению чемпионской гонки в Премьер-лиге Англии.

«Манчестер Сити» в субботу проиграл дома «Тоттенхэму» (2:3). Теперь лидирующих «горожан» и второй «Ливерпуль» отделяют шесть очков. При этом мерсисайдцы провели на матч меньше.

«Это замечательно – не только для фанатов «Ливерпуля», но и для страны – что чемпионская гонка вернулась. Четыре-пять недель назад мы думали, что этого уже не произойдёт», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Каррагер по-прежнему считает «Манчестер Сити» фаворитом гонки, учитывая в том числе и предстоящую домашнюю игру «горожан» с «Ливерпулем».