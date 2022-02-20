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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Каррагер счастлив: «Чемпионская гонка вернулась»

20 Февраля 2022 • 13:33 Комментировать (2)

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер доволен возвращению чемпионской гонки в Премьер-лиге Англии.

«Манчестер Сити» в субботу проиграл дома «Тоттенхэму» (2:3). Теперь лидирующих «горожан» и второй «Ливерпуль» отделяют шесть очков. При этом мерсисайдцы провели на матч меньше.

«Это замечательно – не только для фанатов «Ливерпуля», но и для страны – что чемпионская гонка вернулась. Четыре-пять недель назад мы думали, что этого уже не произойдёт», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Каррагер по-прежнему считает «Манчестер Сити» фаворитом гонки, учитывая в том числе и предстоящую домашнюю игру «горожан» с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джейми Каррагер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
id152079006
20 Февраля 2022 в 14:28
Сити в этом сезоне полюбил проигрывать дома. Требуем продолжения банкета!
Alex1972
20 Февраля 2022 в 13:44
Это хорошо для всех...
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