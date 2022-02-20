​Лукаку установил антирекорд АПЛ по касаниям

Ромелу Лукаку стал автором антирекорда английской Премьер-лиги. В субботнем дерби против «Кристал Пэлас» форвард «Челси» коснулся мяча всего 7 раз. Это худший показатель для игрока, который провёл на поле 90 минут в матче АПЛ, за всю историю наблюдений. Собирать такую статистику в полном объёме эксперты из Opta начали с сезона 2003/2004.

Напомним, что «Челси» смог обыграть «Кристал Пэлас» на выезде. Единственный гол команда Томаса Тухеля организовала в концовке второго тайма – забил Хаким Зиеш.

«Челси» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.