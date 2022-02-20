Зимой Альваро Мората мог оказаться в «Барселоне», но сделка не состоялась. Будущее 29-летнего форварда остаётся неопределённым, ведь «Ювентус», судя по всему, не станет его выкупать у «Атлетико». По данным TuttoMercatoWeb, Мората не входит в планы рулевого «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Источник отмечает, что испанец может снова оказаться в Премьер-лиге Англии. Так, Мората якобы находится в сфере интересов «Арсенала».

В сезоне 2021/2022 Альваро Мората, которого портал transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро, провёл за «Ювентус» 33 матча. На счету нападающего восемь голов и шесть результативных передач на партнёров.