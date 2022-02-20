​Рангник: «Чем занимается Флетчер в клубе? Я не знаю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил вопрос о роли Даррена Флетчера в клубе.

Напомним, что в прошлом году Даррен Флетчер занял должность технического директора «красных дьяволов».

«Чем занимается Даррен Флетчер в клубе? Честно говоря, я не знаю. Я могу рассказать только о том, что происходит на тренировках и во время матчей», - высказался Рангник, чьи слова приводятся на популярной страничке Utdreport в «Твиттере».

Напомним, что Ральф Рангник по завершению сезона перейдёт на должность консультанта, а тренером «Манчестер Юнайтед» станет кто-то другой.