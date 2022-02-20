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​Фабиан Руис может оказаться в АПЛ слухи

20 Февраля 2022 • 11:41 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис всё чаще оказывается фигурантом трансферных слухов. По данным Mirror, в гонку за 25-летним полузащитником вступил лондонский «Арсенал». Ранее СМИ связывали Руиса с грандами из Испании – с «Реалом» и «Барселоной».

Фабиан Руис выступает за «Наполи» с лета 2018 года. Если брать сезон 2021/2022, то 25-летний полузащитник провёл во всех турнирах 25 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фабиана Руиса в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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