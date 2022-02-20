Салах: «Горжусь забивать за «Ливерпуль»

Как мы уже сообщали, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в число десяти лучших бомбардиров в истории клуба, забив свой 150-й матч с 2017 года, когда он перебрался на «Энфилд». Это произошло в матче с «Норвичем». В небольшом интервью по этому поводу Салах подчеркнул, что для него более важными являются командные успехи, а не личные.

- Конечно, это количество в 150 голов нравится мне. Я горжусь тем, что забиваю за «Ливерпуль», но еще важнее - выигрывать матчи. Сегодня мы именно так и поступили, - заявил Салах в интервью официальному сайту «красных».

«Ливерпуль» расположился на второй строчке в турнирной таблице и, отставая на шесть очков от «Манчестер Сити», имеет матч в запасе.