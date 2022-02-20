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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол Диаса стал рекордным для «Ливерпуля»

20 Февраля 2022 • 06:34 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Норвич
окончен

Новобранец «Ливерруля» Луис Диас забил свой первый гол в составе команды,это случилось на 81-й минуте матча с «Норвичем». Его голу предшествовали тридцать четыре непрерванных передачи, прежде чем мяч попал в сетку ворот «канареек», и это - абсолютный рекорд текущего сезона в английской Премьер-Лиге, а также командный рекорд «Ливерпуля» с тех пор, как подобная статистика начала собираться в принципе (с 2006 года).

Благодаря пятой победе кряду в чемпионате «Ливерпуль» закрепился на втором месте в турнирной таблице и в этом туре на три очка приблизился к «Манчестер Сити» - по потерянным очкам их разделяют лишь три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
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