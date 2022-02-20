«Челси» включился в гонку за Гави

Хотя болельщики «Барселоны» очень не хотели бы ухода Гави, в борьбу за талантливого полузащитника команды включаются все новые и новые клубы, в основном из английской Премьер-лиги. Ранее интерес к нему проявлял «Ливерпуль», но не хочет отставать от конкурента и столичный «Челси», сообщает El National.

Нынешнее соглашение Гави включает в себя пункт о том, что игрок может быть выкуплен за 50 миллионов евро, и «Челси», похоже, уже готов выплатить эти деньги. Впрочем, «Барселона» тоже не сидит сложа руки - там активно работают над новым контрактом для игрока, действующее соглашение с которым истекает в 2023 году.