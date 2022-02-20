«Арсенал» забил свой 600-й гол на «Эмирейтс» в АПЛ

Лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче в рамках двадцать шестого тура английской Премьер-лиги «Брентфорд», и первый забитый в этом матче гол стал для «канониров» шестисотым, забитым на стадионе «Эмирейтс» в рамках английской Премьер-лиги.

Для этого «Арсеналу» потребовались 297 матчей, и лишь клубы из Манчестера забили свои 600-е домашние голы раньше - «Манчестер Юнайтед» потребовалось 283 матча на «Олд Траффорде», а «Манчестер Сити» - 290 на стадионе «Этихад».

Возвращаясь к «Арсеналу», то следует заметить, что на «Эмирейтс» команда перебралась в 2005 году, ранее она играла на стадионе «Хайбери».