Салах и Мане установили на двоих рекорд «Ливерпуля»

Нападающие «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах вместе отличились в победном матче своего клуба против «Норвича», и эта встреча стала уже тридцатой для них в рамках английской Премьер-лиги, в которой им обоим удавалось отличиться. Это - рекорд «Ливерпуля» за все времена, ранее никакой другой паре игроков не удавалось отличиться в таком количестве матчей в высшей лиге английского футбола.

Садио Мане выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года, ранее он защищал цвета «Саутгемптона». Салах перебрался на «Энфилд» годом позже - в 2017 году. Ранее он выступал в итальянской «Роме».