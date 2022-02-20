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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах и Мане установили на двоих рекорд «Ливерпуля»

20 Февраля 2022 • 01:36 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:1
Норвич
окончен

Нападающие «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах вместе отличились в победном матче своего клуба против «Норвича», и эта встреча стала уже тридцатой для них в рамках английской Премьер-лиги, в которой им обоим удавалось отличиться. Это - рекорд «Ливерпуля» за все времена, ранее никакой другой паре игроков не удавалось отличиться в таком количестве матчей в высшей лиге английского футбола.

Садио Мане выступает в составе «Ливерпуля» с 2016 года, ранее он защищал цвета «Саутгемптона». Салах перебрался на «Энфилд» годом позже - в 2017 году. Ранее он выступал в итальянской «Роме».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
20 Февраля 2022 в 01:47
6 лет играют вместе , учитывая количество игри то как команда играет в атаке.. всего 30... Ну не знаю. Мне как диванному критику этот рекорд кажется дохленьким
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