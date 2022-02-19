Салах вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в матче своей команды против «Норвича», в котором «красные» одержали уверенную победу со счетом 3:1. Этот гол стал для Салаха 150-м в составе «Ливерпуля» с учетом всех турниров, в которых выступал клуб с 2017 года, когда Салах появился на «Энфилде». Таким образом, 29-летний нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров за всю историю клуба.

Однако при этом для того, чтобы достичь показателя в 150 голов, ему потребовались всего лишь 233 матча, и по этому показателю Салах - второй в истории клуба. Меньше матчей для 150 голов потребовались только Роджеру Ханту - 226. За спиной Салаха - Гордон Ходжсон (242 матча), Ян Раш (249) и Робби Фаулер (261).