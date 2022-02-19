Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился своими впечатлениями от победы своего клуба над «Кристал Пэлас» в двадцать шестом туре английской Премьер-лиги (1:0). По мнению Тухеля, «Челси» не был готов к подвигам после возвращения с клубного чемпионата мира, и добился победы «малой кровью».- Мы вернулись с клубного чемпионата мира, сыграли 120 минут в Кубке Англии, проблемы смены часовых поясов и акклиматизации... Мы победили, не пропустив, нам повезло, не спорю, но когда выигрываешь, ты не думаешь о том, как это вышло. Мы боролись и выиграли, это главное, - считает Тухель, слова которого приводит BBC Sport.
Тухель: «Мы победили, не пропустив, нам повезло, не спорю»
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