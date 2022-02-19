«Ливерпуль» забил сотый гол в текущем сезоне

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Норвич» в матче в рамках двадцать шестого тура английской Премьер-лиги, забив три мяча, на что «канарейки» ответили лишь однажды. Таким образом, в этом матче «Ливерпуль» достиг отметки в сто голов в текущем сезоне с учетом всех соревнований, в которых принимает участие дружина Юргена Клоппа. Это - второй показатель в основных европейских чемпионатах (топ-5), больше голов на данный момент лишь у мюнхенской «Баварии» - 108.

Любопытно и то, что в текущем сезоне на счету «Ливерпуля» уже больше голов, чем за весь прошлый год - тогда команда забила 97 голов в пятидесяти трех матчах. Пока что «Ливерпуль» в текущем сезоне сыграл 39 матчей.