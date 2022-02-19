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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» обыграл «Брентфорд»

19 Февраля 2022 • 20:11 Комментировать
Арсенал
2:1
Брентфорд
окончен

В одном из субботних матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» переиграл «Брентфорд» с результатом 2:1. Голами в составе лондонской команды после перерыва отметились Эмил Смит-Роу и Букайо Сака. «Пчёлы» отквитали один гол слишком поздно, и на большее у них уже не оставалось ни времени, ни сил.

«Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Впрочем, оценивать положение в Премьер-лиге в настоящий момент непросто – на фоне ряда зимних переносов команды провели разное количество матчей.

Впереди у команды Микеля Артеты непростой домашний поединок Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

Протокол игры  
Арсенал 2:1Брентфорд
(1:0) Смит-Роу Эмил48'   
(2:0) Сака Букайо79'   
  90'Норгор Кристиан (2:1)
Ремсдейл АаронСедрик СоарешУайт БенГабриэль дос Сантос   86'Тирни КиранПарти ТомасДжака ГранитСака БукайоЭдегор МартинСмит-Роу Эмил  75' (Пепе Николя (  75') Ляказетт Александр  84' (Нкетиа Эдди (  84')
Запасные: Томиясу ТакэхироЭльнени МохамедЛено БерндХолдинг РобТавареш НунуСамби Локонга Альберт-МбойоЖиро-Хатчинсон Омари
Райя ДавидАйер КристофферЯнссон Понтус   81'Пиннок ИтанКаньос Серхи  84' (Годдос Саман (  84') Дасилва Джошуа  68' (Баптист Шендон (  68') Норгор КристианЙенсен Матиас  44' (Янельт Витали (  44') Генри РикоМбеумо БрайанВисса Йоан
Запасные: Фернандес Альваро IIIСтевенс ФинлиОниика ФрэнкРасмуссен МадсNathan Young-CoombesБех Мадс
19 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Ливерпуль 3:1 Норвич 1.11 9.00 27.00
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
окончен Астон Вилла 0:1 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.20 3.30 3.40
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