«Арсенал» обыграл «Брентфорд»

В одном из субботних матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» переиграл «Брентфорд» с результатом 2:1. Голами в составе лондонской команды после перерыва отметились Эмил Смит-Роу и Букайо Сака. «Пчёлы» отквитали один гол слишком поздно, и на большее у них уже не оставалось ни времени, ни сил.

«Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Впрочем, оценивать положение в Премьер-лиге в настоящий момент непросто – на фоне ряда зимних переносов команды провели разное количество матчей.

Впереди у команды Микеля Артеты непростой домашний поединок Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».