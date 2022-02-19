«Арсенал» обыграл «Брентфорд»

В одном из субботних матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» переиграл «Брентфорд» с результатом 2:1. Голами в составе лондонской команды после перерыва отметились Эмил Смит-Роу и Букайо Сака. «Пчёлы» отквитали один гол слишком поздно, и на большее у них уже не оставалось ни времени, ни сил.
«Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Впрочем, оценивать положение в Премьер-лиге в настоящий момент непросто – на фоне ряда зимних переносов команды провели разное количество матчей.
Впереди у команды Микеля Артеты непростой домашний поединок Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».
Протокол игры
|(1:0) Смит-Роу Эмил48'
|(2:0) Сака Букайо79'
|90'Норгор Кристиан (2:1)
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш•Уайт Бен•Габриэль дос Сантос • 86'Тирни Киран•Парти Томас•Джака Гранит•Сака Букайо•Эдегор Мартин•Смит-Роу Эмил 75' (Пепе Николя ( 75') •Ляказетт Александр 84' (Нкетиа Эдди ( 84')
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус • 81'Пиннок Итан•Каньос Серхи 84' (Годдос Саман ( 84') •Дасилва Джошуа 68' (Баптист Шендон ( 68') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас 44' (Янельт Витали ( 44') •Генри Рико•Мбеумо Брайан•Висса Йоан
19 февраля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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