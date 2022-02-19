Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не впечатлил, но всё-таки выстрадал победу над «Кристал Пэлас» в лондонском дерби

19 Февраля 2022 • 19:55 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
0:1
Челси
окончен

В матче 26-го тура АПЛ сошлись лондонские клубы: «Кристал Пэлас» и «Челси».

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:1Челси
  89'Зиеш Хаким (0:1)
Гуаита Висенте  46' (Батлэнд Джек (  46') Клайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикКуйяте ШейкуМакартур Джеймс  90' (Матета Жан-Филипп (  90') Айю Джордан  85' (Эзе Эберечи (  85') Олисе Майкл   68'Шлупп ДжеффриЗаха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллМиливоевич ЛукаБентеке КристианКелли МартинЭдуар Одсонн
Менди ЭдуарКристенсен АндреасСилва ТьягоРюдигер АнтониоСарр Маланг   63'  74' (Алонсо Маркос (  74') Канте Н'Голо  74' (Лофтус-Чик Рубен (  74') Жоржиньо II  74' (Ковачич Матео (  74') Пулишич КристианЗиеш ХакимЛукаку РомелуХаверц Кай   90'
Запасные: Кенеди РобертВернер ТимоВейл ХарвиЧалоба ТревоАррисабалага КепаНьигес Сауль
19 февраля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Почти месяц «Челси» не играл в рамках английской премьер-лиги. Последний матч был датирован 23 января, когда «синие» обыграл «Тоттенхэм» Конте со счётом 2:0. Потом сыграли на Кубок Англии, выиграли клубный чемпионат мира и вот, вернулись в АПЛ. По возвращению команду Томаса Тухеля ждало лондонское дерби, ну такое, мини. В соперниках «Кристал Пэлас», ещё не побеждавший в чемпионате в этом году и уверенно падающий к зоне вылета.

Но именно «орлы» создали первый опасный момент. Шлупп по левому краю бросил в прорыв Заху. Уилфрид убежал от опекуна, осмотрелся и прострелил на Олисе. Майкл бил из пределов штрафной площади, но совсем чуть-чуть в створ не попал. Только после этого стали просыпаться футболисты «Челси». Зиеш, Пулишич и Лукаку, отвечавшие за атакующую активность, наконец-то напомнили о себе.

Как раз это трио и поучаствовало в первой опасной атаке. Хаким вырезал бравый навес от правого края, Лукаку затылком кивнул на дальнюю штангу, куда уже примчался Пулишич, но не преуспел в попытке дотянуться до мяча. Рюдигер решил показать своим форвардам, как нужно бить по воротам. С дальней дистанции пальнул немецкий защитник так мощно, что только кошачьи прыжок Гуаиты уберёг «КП» от пропущенного гола.

Embed from Getty Images

В следующий раз Висенте спас хозяев после выхода Канте. Неожиданно разрезающую передачу отдал Сарр, и столь же неожиданно на острие оказался Нголо. В касание пробил француз, но Гуаита уже выскочил на него, сократил угол обстрела и телом парировал удар. А игра тем временем успокаивалась, ведь этот момент «Челси» выстрадал из очень слабого темпа. «Кристал Пэлас» без особых проблем держал оборону, завершив первый тайм нулевой ничьей.

Во второй половине встречи, на которую неожиданно не вышел Гуаита, заменённый на Джека Батленда, всё стало ещё хуже. Вязкая, а временами просто скучная игра без каких-то интересных эпизодов. Очень слабое движение демонстрировал Лукаку, не отличались самоотдачей и Зиеш с Пулишичем. Атака «Челси» выглядела блекло, но выстрадать гол всё же сумела. Правда, быстро включился VAR. Хаким Зиеш удачно сыграл на добивании после выхода Лукаку на голкипера, однако Ромелу атаковал из офсайда, что и заметил рефери на повторе. Гол не засчитали.

А по правилам «Челси» сумел лишь на 90-й минуте, чудом не потеряв очки в маленьком лондонском дерби. Опять же отличился Хаким Зиеш, воспользовавшийся кроссом Алонсо и пробивший в "домик" Батленду - 0:1. Очень сложная (выстраданная) победа футболистов Томаса Тухеля в скромном лондонском дерби.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Февраля 2022 в 20:02
Чуть билет мне не снесли , а я очень был уверен в победе челсяков .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Ливерпуль 3:1 Норвич 1.11 9.00 27.00
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
окончен Астон Вилла 0:1 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.20 3.30 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги 2
20:16 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» и «Уотфорд» удивили, «Саутгемптон» тоже победил
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыграл «Брентфорд»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку лишь дважды коснулся мяча в первом тайме матча против «Кристал Пэлас»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Атмосфера в раздевалке «МЮ» определённо стала лучше»: Рангник отреагировал на слухи о «расколе» команды
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Норвич» - 3:1 (закончен)
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Челси» - 0:1 (закончен)
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Брентфорд» - 2:1 (закончен)
17:28 · Англия. Премьер-лига
В Англии подтвердили интерес «Реала» к защитнику «Арсенала» слухи
17:25 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» набрал очко в Лондоне
16:50 · Англия. Премьер-лига
Милитао не собирается менять «Реал» на «Челси»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп выступил за введение правила 5 замен в АПЛ 3
15:45 · Россия. Премьер-лига
Перед согласованием аренды Гбамена ЦСКА интересовался хавбеком лондонского «Арсенала» слухи
15:10 · Англия. Премьер-лига
Дэниел Джеймс: «У меня нет ненависти к «МЮ», но забитый гол буду праздновать » 3
Все новости
Рекомендуем