«Челси» не впечатлил, но всё-таки выстрадал победу над «Кристал Пэлас» в лондонском дерби

В матче 26-го тура АПЛ сошлись лондонские клубы: «Кристал Пэлас» и «Челси».

Почти месяц «Челси» не играл в рамках английской премьер-лиги. Последний матч был датирован 23 января, когда «синие» обыграл «Тоттенхэм» Конте со счётом 2:0. Потом сыграли на Кубок Англии, выиграли клубный чемпионат мира и вот, вернулись в АПЛ. По возвращению команду Томаса Тухеля ждало лондонское дерби, ну такое, мини. В соперниках «Кристал Пэлас», ещё не побеждавший в чемпионате в этом году и уверенно падающий к зоне вылета.

Но именно «орлы» создали первый опасный момент. Шлупп по левому краю бросил в прорыв Заху. Уилфрид убежал от опекуна, осмотрелся и прострелил на Олисе. Майкл бил из пределов штрафной площади, но совсем чуть-чуть в створ не попал. Только после этого стали просыпаться футболисты «Челси». Зиеш, Пулишич и Лукаку, отвечавшие за атакующую активность, наконец-то напомнили о себе.

Как раз это трио и поучаствовало в первой опасной атаке. Хаким вырезал бравый навес от правого края, Лукаку затылком кивнул на дальнюю штангу, куда уже примчался Пулишич, но не преуспел в попытке дотянуться до мяча. Рюдигер решил показать своим форвардам, как нужно бить по воротам. С дальней дистанции пальнул немецкий защитник так мощно, что только кошачьи прыжок Гуаиты уберёг «КП» от пропущенного гола.

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В следующий раз Висенте спас хозяев после выхода Канте. Неожиданно разрезающую передачу отдал Сарр, и столь же неожиданно на острие оказался Нголо. В касание пробил француз, но Гуаита уже выскочил на него, сократил угол обстрела и телом парировал удар. А игра тем временем успокаивалась, ведь этот момент «Челси» выстрадал из очень слабого темпа. «Кристал Пэлас» без особых проблем держал оборону, завершив первый тайм нулевой ничьей.

Во второй половине встречи, на которую неожиданно не вышел Гуаита, заменённый на Джека Батленда, всё стало ещё хуже. Вязкая, а временами просто скучная игра без каких-то интересных эпизодов. Очень слабое движение демонстрировал Лукаку, не отличались самоотдачей и Зиеш с Пулишичем. Атака «Челси» выглядела блекло, но выстрадать гол всё же сумела. Правда, быстро включился VAR. Хаким Зиеш удачно сыграл на добивании после выхода Лукаку на голкипера, однако Ромелу атаковал из офсайда, что и заметил рефери на повторе. Гол не засчитали.

А по правилам «Челси» сумел лишь на 90-й минуте, чудом не потеряв очки в маленьком лондонском дерби. Опять же отличился Хаким Зиеш, воспользовавшийся кроссом Алонсо и пробивший в "домик" Батленду - 0:1. Очень сложная (выстраданная) победа футболистов Томаса Тухеля в скромном лондонском дерби.