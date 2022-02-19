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Красавец-гол Мане, ассист Алиссона, первый мяч Диаса: «Ливерпуль» добыл волевую победу над «Норвичем»

19 Февраля 2022 • 19:50 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Норвич
окончен

«Норвич» пожаловал в гости к «Ливерпулю» в рамках 26-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Ливерпуль 3:1Норвич
  48'Рашица Милот (0:1)
(1:1) Мане Садио64'   
(2:1) Салах Мохамед67'   
(3:1) Диас Луис81'   
Алиссон БекерГомес ДжоМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилЦимикас КостасОкслейд-Чемберлен Алекс  62' (Алькантара Тьяго (  62') Хендерсон ДжорданКейта Наби  62' (Ориги Дивок (  62') Салах МохамедМане СадиоДиас Луис
Запасные: Фабиньо ЭнрикеРобертсон ЭндрюМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинМинамино ТакумиКонате ИбраимаЭллиотт Харви
Ганн ЭнгусАаронс МаксХэнли ГрантГибсон БенУильямс Брендон   40'Норманн Матиас  82' (Лис-Мелу Пьерр (  82') Гилмор БиллиМаклин КенниСарджент Джош  76' (Плахета Пшемыслав (  76') Рашица МилотПукки Теэму
Запасные: Макговерн МайклЦиммерман КристофЯннулис ДимитрисJonathan RoweКабак ОзанДауэлл КиранБайрам Сэм
19 февраля. Стадион "Энфилд".

 

Набирает обороты «Ливерпуль», оставшийся главным и единственным преследователем «Манчестер Сити». В чемпионате Англии одержаны четыре победы в четырёх последних матчах, и то без Салаха и Мане, отслуживших на Кубке Африки от звонка до звонка. Посреди недели Мо и Садио впервые за долгое время вышли на поел в футболке «Ливерпуля», переиграв «Интер» на «Сан-Сиро» в плей-офф Лиги чемпионов.

А теперь в приподнятом настроении принимали скромный «Норвчи» на «Энфилде». Юрген Клопп тройку нападения чуть изменил (Салах – Мане сохранили свои места, вместо Жоты появился новичок Луис Диас), а «канарейки» приготовились выгребать новый разгром. В прошлом туре «Ман Сити» устроил их на 0:4. И давление на первых минутах действительно было колоссальное.

Уже на пятой минуте счёт обязан был открывать Цимикас, до которого чудом дошёл заброс Мо Салаха. Всю штрафную мяч преодолел, грек без помех бил с угла вратарской, но умудрился пальнуть выше ворот. В следующем моменту активный Цимикас тоже принял участие. Как раз Костас сыграл на подборе после неудачного выноса Ганна и быстро вернул мяч в штрафную площадь на Диаса. Луис резким финтом дёрнул защитника и мощно пробил. Выше ворот.

Под конец первого тайма гол всё-таки случился. И никто не удивился, что ногу к нему приложил Цимикас. Удивились фаны «Ливерпуля», что засчитан он не был. От угла поля навесил Костас, Окслейд-Чемберлен пробил в Хендерсона, отскок достался ван Дейку, который и вколотил мяч в ворота. Вот только Джордан, принявший на себя удар Окса, стоял к воротам ближе, чем последний защитник «Норвича», поэтому боковой рефери зажёг офсайд.

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А второй тайм начался ещё веселее. Милот Рашица получил пас от Сарджента, сместился к центру и пробил в ногу Матипа. Рикошет обыграл Алиссона, отправив мяч ему в противоход – 0:1. Первым же ударом в створ ворот отличился «Норвич». И неплохо дальше действовал на кураже. Но к середине тайма всё-таки пропустил. Причём дважды за четыре минуты. Сначала всё-таки стал голевым пас Цимикаса. Костас головой скинул мяч на Мане, а Садио удался красочный удар через себя – 1:1.

И тут же прилетел второй гол. Ассистентом выступил Алиссон ловко выбивший мяч на ход Салаху. Мо ускорился, вышел на Ганна, обыграл его и пробил мимо защитника, страховавшего вратаря на «ленточке». А в концовке и третий мяч прибыл. Поздравления получал Луис Диас, забивший первый мяч за «Ливерпуль». После шикарной передачи Хендерсона колумбиец выскочил на голкипера и технично его перекинул - 3:1. Этого хватило «красным» для волевой победы над «канарейками» и пробуждения интриги в АПЛ. Сокращается отрыв «Манчестер Сити» до шести очков, у «Ливерпуля» есть ещё время на подвиг.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Норвич
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окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
окончен Ливерпуль 3:1 Норвич 1.11 9.00 27.00
окончен Астон Вилла 0:1 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.20 3.30 3.40
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