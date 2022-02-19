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Лукаку лишь дважды коснулся мяча в первом тайме матча против «Кристал Пэлас»

19 Февраля 2022 • 19:35 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Челси
окончен

Лондонский «Челси» в рамках английской Премьер-лиги отправился на выезд к «Кристал Пэлас». Поединок оказался для «синих» довольно трудным, а именно определенные проблемы подопечные Томаса Тухеля испытывали в атакующий действиях.

Например, нападающий Ромелу Лукаку лишь дважды коснулся мяча в течение первых 45 минут встречи. При этом, одно из касаний произошло после розыгрыша круглого с центра поля. Подобными наблюдениями поделился статистический портал Opta, добавив, что остальные игроки как минимум 22 раза пересекались с мячом.

По состоянию на 75-ю минуту противостояния счет до сих пор неизменен, 0:0. Проследить за заключительным отрезком матча можно с помощью текстового репортажа на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
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