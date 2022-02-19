Лукаку лишь дважды коснулся мяча в первом тайме матча против «Кристал Пэлас»

Лондонский «Челси» в рамках английской Премьер-лиги отправился на выезд к «Кристал Пэлас». Поединок оказался для «синих» довольно трудным, а именно определенные проблемы подопечные Томаса Тухеля испытывали в атакующий действиях.

Например, нападающий Ромелу Лукаку лишь дважды коснулся мяча в течение первых 45 минут встречи. При этом, одно из касаний произошло после розыгрыша круглого с центра поля. Подобными наблюдениями поделился статистический портал Opta, добавив, что остальные игроки как минимум 22 раза пересекались с мячом.

По состоянию на 75-ю минуту противостояния счет до сих пор неизменен, 0:0. Проследить за заключительным отрезком матча можно с помощью текстового репортажа на сайте Liveresult.ru.