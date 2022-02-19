Клопп выступил за введение правила 5 замен в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал руководство английской Премьер-лиги за игнорирование просьб о введении правила пяти замен. Немецкий специалист считает подобное решение абсурдным, приведя несколько аргументов.

«В других странах все работает, у них нет никаких проблем. Я слышал, что многие говорят: «Вы хотите 5 замен, чтобы у вас было преимущество». Как это связано? Условная «Бавария» не лидирует на 20 очков в Бундеслиге из-за этого, да и в чемпионате Италии плотная борьба. В этой же стране прячутся за такими словами», - цитирует наставника мерсисайдцев издание Liverpool Echo.