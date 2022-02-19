«Манчестер Сити» может продать Стерлинга, если игрок не продлит контракт

«Манчестер Сити» готов расстаться с атакующим полузащитником Рахимом Стерлингом, если футболист откажется подписывать новое трудовое соглашение.

По данным City Xtra, «горожане» продолжают переговорный процесс, но пока не могут согласовать с вингером новую сделку. Финальный раунд переговоров состоится в конце сезона.

Если контракт так и не будет продлен, клуб выставит Рахима на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году. Текущая трансферная стоимость Стерлинга оценивается в 85 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ на его счету десять голов и один ассист в 21 встрече.