Алекс Фергюсон: «VAR сводит меня с ума, не понимаю этих вещей»

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон, долгое время руководивший «Манчестер Юнайтед», рассказал о своем отношении к системе видеоповторов (VAR).

«Эта система сводит меня с ума. Не понимаю этих вещей», - передает слова специалиста Sportbild.

Система видеоповторов впервые начала использоваться в США в 2016 году. Спустя некоторое время VAR внедрили и в европейских чемпионатах.

Напомним, что Фергюсон занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз становились чемпионами Премьер-лиги и дважды выигрывали Лигу чемпионов.