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Алекс Фергюсон: «VAR сводит меня с ума, не понимаю этих вещей»

19 Февраля 2022 • 12:53 Комментировать (1)

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон, долгое время руководивший «Манчестер Юнайтед», рассказал о своем отношении к системе видеоповторов (VAR).

«Эта система сводит меня с ума. Не понимаю этих вещей», - передает слова специалиста Sportbild.

Система видеоповторов впервые начала использоваться в США в 2016 году. Спустя некоторое время VAR внедрили и в европейских чемпионатах.

Напомним, что Фергюсон занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз становились чемпионами Премьер-лиги и дважды выигрывали Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
19 Февраля 2022 в 13:33
Ты и без VARа уже с ума сошел .. Хе-хе...
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