Бербатов считает, что Роналду заслуживает стать капитаном «МЮ»

Экс-футболист «МЮ» Димитар Бербатов отреагировал на новость о том, что португальский форвард Криштиану Роналду хочет отобрать капитанскую повязку у защитника Гарри Магуайра.

«Криштиану – икона мирового футбола, он многого добился. Думаю, нужно прислушиваться к нему. Есть смысл в том, чтобы назначить его капитаном «Юнайтед». Роналду уже многое повидал в этом деле.

Если это действительно правдивая информация, то стороны должны сесть и обговорить этот момент», - приводит слова болгарина Daily Mail.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» летом минувшего года. Он подписал с «МЮ» двухлетнее соглашение.