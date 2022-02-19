Кавани возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» могут снова рассчитывать на помощь уругвайского бомбардира Эдинсона Кавани. Опытный голеадор полностью залечил травму и вернулся к тренировкам, об этом сообщается в твиттер-аккаунте Stretford Paddock.

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний нападающий испытывает проблемы с паховыми мышцами.

В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 15 поединках «красных дьяволов», отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По завершении сезона уругваец получит статус свободного агента. Он рассчитывает продолжить карьеру в испанском чемпионате.