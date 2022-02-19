Фред оценил тренерский уровень Рангника

Бразильский легионер «МЮ» Фред поделился мнением о нынешнем главном тренере команды Ральфе Рангнике. По словам полузащитника, немецкий специалист делает все для успеха «красных дьяволов».

«Рангник – топ-наставник. Он пришел в «Юнайтед», чтобы помочь нам. Ральф хочет, чтобы я выкладывался на 100 процентов. Рангник знает о всех моих сильных качествах», - передает слова хавбека Sky Sports.

Рангник перебрался в «Манчестер Юнайтед» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. С ним был подписан контракт до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице.