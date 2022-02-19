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Фред оценил тренерский уровень Рангника

19 Февраля 2022 • 09:27 Комментировать (1)

Бразильский легионер «МЮ» Фред поделился мнением о нынешнем главном тренере команды Ральфе Рангнике. По словам полузащитника, немецкий специалист делает все для успеха «красных дьяволов».

«Рангник – топ-наставник. Он пришел в «Юнайтед», чтобы помочь нам. Ральф хочет, чтобы я выкладывался на 100 процентов. Рангник знает о всех моих сильных качествах», - передает слова хавбека Sky Sports.

Рангник перебрался в «Манчестер Юнайтед» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. С ним был подписан контракт до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Фред
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
19 Февраля 2022 в 10:37
рад,что Фред нахваливает как самого тренера,так и его тактику,но,как мне кажется-задача игрока не рассуждать о начальстве,а выкладываться на все сто и показывать свое отношение к тренеру на поле.А,судя по тому,как все,кроме "палочки-выручалочки"ДеХеа,ползают и тупят на поле-они решили слить не только тренера,а и герб Манчестер Юнайтеда(((GGMU!!!
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