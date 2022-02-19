Клопп сообщил о кадровой потере перед матчем с «Норвичем»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не сможет рассчитывать на помощь форварда Диогу Жоты в предстоящем поединке против «Норвича» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Жота не сможет сыграть в этот уик-энд. Ему предстоит еще одно медицинское обследование. Диогу может вернуться быстро, а может все сложится наоборот. Нужно время», - передает слова немецкого специалиста The Mirror.

Напомним, что Жота травмировал голеностоп в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера» (2:0).

«Ливерпуль» примет «Норвич» на «Энфилде» сегодня, 19 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.