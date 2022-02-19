Назван европейский гранд, который начал переговоры с Роналду

У португальского нападающего Криштиану Роналду, разочаровавшегося в «Манчестер Юнайтед», появился вариант продолжения карьеры в немецком чемпионате.

Согласно информации, опубликованной на портале Todofichajes, интерес к 37-летнему бомбардиру проявляет мюнхенская «Бавария». Боссы немецкого гранда внимательно следят за развитием ситуации вокруг звездного бомбардира. Чемпион Германии уже вышел на связь с агентом КриРо Жорже Мендешем и заявил о готовности начать сотрудничество.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду покинет «МЮ», если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов по итогам этого сезона. Ходили слухи о возможном объединении португальца с Лионелем Месси в «ПСЖ».

Роналду обсудит с агентом досрочный уход из «Манчестер Юнайтед»