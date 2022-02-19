В «Ливерпуле» выбрали лучшего футболиста месяца

В «Ливерпуле» провели традиционное голосование, в ходе которого был выбран лучший футболист команды по итогам января.

Как сообщает клубная пресс-служба, индивидуальный приз получил хавбек Фабиньо. В первом месяце 2022 года 28-летний бразильский полузащитник принял участие в шести поединках и отметился четырьмя результативными ударами.

«Это был прекрасный месяц для меня и всего «Ливерпуля». Классно, когда получаешь признание болельщиков за свою игру. Спасибо всем, кто поддержал меня. Хочу провести следующий месяц еще успешнее», - высказался бразилец.

В декабре лучшим в составе «Ливерпуля» был признан нападающий Мохамед Салах.