Гвардиола рассказал о срыве трансфера Кейна в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» пытался заполучить в свои ряды нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, однако сделка сорвалась из-за нежелания руководства «шпор» продавать звездного голеадора. Об этом во время общения с журналистами поведал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мы пытались подписать Кейна, но сделка была очень далека, поскольку «Тоттенхэм» не захотел идти нам навстречу», - передает слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Кейн связан трудовыми обязательствами с лондонским клубом до лета 2024 года. Трансферная стоимость англичанина оценивается в 100 миллионов евро.