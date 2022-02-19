Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал о срыве трансфера Кейна в «Манчестер Сити»

19 Февраля 2022 • 08:50 Комментировать

«Манчестер Сити» пытался заполучить в свои ряды нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, однако сделка сорвалась из-за нежелания руководства «шпор» продавать звездного голеадора. Об этом во время общения с журналистами поведал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мы пытались подписать Кейна, но сделка была очень далека, поскольку «Тоттенхэм» не захотел идти нам навстречу», - передает слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Кейн связан трудовыми обязательствами с лондонским клубом до лета 2024 года. Трансферная стоимость англичанина оценивается в 100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.02  15:30 Вест Хэм ... Ньюкасл 1.62 4.30 5.20
19.02  18:00 Брайтон ... Бёрнли 1.85 3.50 4.70
19.02  18:00 Ливерпуль ... Норвич 1.21 7.20 13.00
19.02  18:00 Астон Вилла ... Уотфорд 1.77 3.85 4.60
19.02  18:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.13 3.50 3.55
19.02  18:00 Арсенал ... Брентфорд 1.44 4.70 7.40
19.02  18:00 Кристал Пэлас ... Челси 6.00 4.20 1.57
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.46 4.90 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
10:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в АПЛ
09:32 · Англия. Премьер-лига
Кавани возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»
09:27 · Англия. Премьер-лига
Фред оценил тренерский уровень Рангника 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп сообщил о кадровой потере перед матчем с «Норвичем»
09:04 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» выбрали лучшего футболиста месяца
08:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о срыве трансфера Кейна в «Манчестер Сити»
04:27 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон: Меня дважды приглашали возглавить сборную Англии, но я шотландец... 3
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт с Рюдигером переговоры по новому контракту 1
00:40 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Астон Вилле» необходимо поднять уровень своей игры»
18 Февраля
23:52 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил шансы «Арсенала» на топ-4
23:25 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Я не знал, что матч с «Лидсом» - это дерби для «МЮ»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Роналду открыл клинику по лечению волос в Валенсии 1
23:04 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» запретило Конте общаться с итальянской прессой 1
22:51 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проявляют интерес к защитнику «ПСЖ» слухи
22:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер, которого «Ньюкасл» купил зимой, рискует больше не сыграть в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем