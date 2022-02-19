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«Челси» не ведёт с Рюдигером переговоры по новому контракту

19 Февраля 2022 • 00:48 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
5.60 3.85 1.65
Через 16 ч. 12 мин.

В последнее время появлялась информация, что «Челси» достиг прогресса в переговорах с защитником Антонио Рюдигером касательно продления трудового договора.

Впрочем, эти данные были опровергнуты журналистами Sky Sports. Согласно предоставленным сведениям, в настоящий момент лондонцы не обсуждают с представителями футболиста условия пролонгации.

Отмечается, что в клубе до сих пор не решили, соглашаться ли на требования Рюдигера, который хочет получить по-настоящему щедрый контракт. Более того, в «Челси» видят желание самого немца перейти в новую команду.

Ранее сообщалось об интересе к опытному защитнику со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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