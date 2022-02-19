Джеррард: «Астон Вилле» необходимо поднять уровень своей игры»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард признал, что он остался недоволен недавними результатами своей команды. В семи последних матчах подопечные экс-капитана «Ливерпуля» добыли всего одну победу, поэтому наставник желает прервать неудачную серию в противостоянии с «Уотфордом».

«Нам необходимо поднять уровень своей игры. Эту проблему не решить без коллективных усилий. Когда находишься в середине таблице, то надо понимать один важный факт – те команды, что выше, в чем-то лучше нас, а те, кто ниже, будут бороться за каждый пункт. Нам нельзя допускать недооценки соперников», - цитирует Джеррарда The Mirror.