Артета оценил шансы «Арсенала» на топ-4

Накануне поединка с «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на оческу конкурентов в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. Испанский специалист рассказал о шансах своей команды на финиш в четверке лучших, раскрыв свой план.

«Все просто, надо двигаться от матча к матчу. Как минимум, нам необходимо завтра обыграть «Брентфорд». Впереди долгий путь, еще многое может измениться. «Арсеналу» стоит быть готовым к любым событиям», - осторожно прокомментировал Артета, слова которого приводит британское издание Football London.