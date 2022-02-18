Тухель: «Давайте быть реалистами, «Челси» борется только за топ-4»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов по поводу борьбы за чемпионство английской Премьер-лиги. Немецкий специалист заявил, что было слишком опрометчиво надеяться на завоевание титула в текущем сезоне.

«Давайте быть реалистами, «Челси» борется за топ-4 турнирной таблицы. Нельзя забываться, мечтая о победе в лиге. 16 очков отрыва – это слишком много, чтобы рассчитывать на что-то. Такова реальность, летом мы постараемся сделать работу над ошибками», - прокомментировал Тухель на пресс-конференции накануне противостояния с «Кристал Пэлас» в 26-м туре внутреннего первенства.