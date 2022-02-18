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Клопп: «Сейчас у меня лучший состав «Ливерпуля», который когда-либо был»

18 Февраля 2022 • 21:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Норвич
1.12 8.50 24.00
Через 19 ч. 25 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал кадровую ситуацию в команде. Немецкий специалист отметил, что сейчас он очень доволен подбором футболистов, сославшись на возвращение травмированных игроков и зимние трансферы.

«Мое мнение в этой ситуации однозначное – сейчас в моем распоряжении лучший состав «Ливерпуля», который когда-либо был. Но, надо понимать, что это не главное. Куда более важные факторы - это отношение подопечных к делу и атмосфера в раздевалке», - приводит слова Клоппа портал ESPN.

Уточним, что «Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити» в АПЛ. После 25 туров отрыв составляет девять очков, но у мерсисайдцев еще игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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