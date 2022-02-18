Рикарду Перейра продлил контракт с «Лестером»

«Лестер» официально объявил о том, что португальский крайний защитник Рикарду Перейра продлил контракт с клубом до 2026 года. Про условия нового соглашения, а также новую зарплату футболиста пока что не сообщается.

Напомним, что Перейра перешёл в «Лестер» в мае 2018 года из «Порту». В новой команде футболист буквально сразу сумел закрепиться в стартовом составе, и в итоге сделал большой вклад в победу «лис» в Кубке Англии в прошлом году.

В этом сезоне защитник провёл за «Лестер» 9 матчей в чемпионате Англии, где сумел отличиться одним голом и двумя результативными передачами. В октябре прошлого года португальскому футболисту исполнилось 28 лет.