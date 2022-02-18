Тухель о форме Лукаку: «Нам стоит проявить терпение»

Томас Тухель заявил, что не теряет веру в своего подопечного Ромелу Лукаку. Немецкий специалист добавил, что его клубу нужно проявить больше терпения по отношению к бельгийскому нападающему.

«Нам нужно больше терпения. Я всё ещё надеюсь, что он будет забивать голы, потому что ранее он уже не раз демонстрировал это. Мы всё ещё верим, потому что Лукаку показывал свой класс в каждом клубе, за который играл», – заявил Тухель на пресс-конференции перед матчем против «Кристал Пэлас».

Напомним, что в этом сезоне Лукаку забил за «Челси» всего 5 голов в чемпионате Англии. В прошлой кампании бельгиец отметился в Серии А 24 забитыми мячами за миланский «Интер».