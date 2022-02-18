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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель хочет выстроить в «Челси» связку Хаверц-Лукаку

18 Февраля 2022 • 16:59 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Челси
5.60 3.85 1.63
19.02 18:00
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель намерен выстроить в своём клубе связку нападающих между Каем Хаверцем и Ромелу Лукаку. Немец хочет выстроить игру именно вокруг этих двоих футболистов.
 
По сообщениям инсайдера Джеймса Робсона в «Твиттере», Тухель считает, что между Лукаку и Хаверцем можно выстроить отличную химию. В начале сезона оба игрока по началу стабильно выходили в старте, пока бельгиец не получил травму и не выбыл на некоторый срок.
 
В этом сезоне АПЛ «Челси» пока что идёт на третьем месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. Обе очные встречи против «горожан» команда Тухеля проиграла с одинаковым счётом 0:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель Кай Хаверц
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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feldkurat
18 Февраля 2022 в 17:23
Типа Хавертц будет за Лукаку отрабатывать.
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19.02  18:00 Астон Вилла ... Уотфорд 1.77 3.85 4.60
19.02  18:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.13 3.50 3.55
19.02  18:00 Арсенал ... Брентфорд 1.44 4.70 7.40
19.02  18:00 Кристал Пэлас ... Челси 6.00 4.20 1.57
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