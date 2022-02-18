Тухель хочет выстроить в «Челси» связку Хаверц-Лукаку

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель намерен выстроить в своём клубе связку нападающих между Каем Хаверцем и Ромелу Лукаку. Немец хочет выстроить игру именно вокруг этих двоих футболистов.

По сообщениям инсайдера Джеймса Робсона в «Твиттере», Тухель считает, что между Лукаку и Хаверцем можно выстроить отличную химию. В начале сезона оба игрока по началу стабильно выходили в старте, пока бельгиец не получил травму и не выбыл на некоторый срок.

В этом сезоне АПЛ «Челси» пока что идёт на третьем месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. Обе очные встречи против «горожан» команда Тухеля проиграла с одинаковым счётом 0:1.