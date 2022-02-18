Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории своего клуба. По сообщениям инсайдера The Telegraph Мэтта Лоу, немецкому футболисту была предложена зарплата в 204 000 евро в неделю.

Отметим, что контракт Рюдигера с «Челси» заканчивается в конце этого сезона. Игрок отказывался подписывать новое соглашение, так как его не устраивали финансовые условия. Немец понимает, что в его возрасте этот контракт может стать для него последним крупным в карьере, поэтому он собирается выжать из него максимум.

Ранее в услугах Рюдигера были заинтересованы мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», но из-за финансовых требований немца интерес к игроку со стороны этих клубов уже охладел.