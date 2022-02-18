Каррагер: «Манчестер Юнайтед» ошибся, вернув Роналду, ещё большей глупостью будет оставить его»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает ошибочным возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». По его мнению, манкунианцам стоит избавиться от 37-летней звезды в конце сезона.

«Клуб ошибся, вернув Роналду. Еще большей глупостью будет сохранить его на следующий сезон. Если учесть его огромный оклад – это неразумное вложение денег. Говорю так, основываясь на текущем этапе его карьеры, без оглядки на прошлые заслуги», - приводит слова эксперта The Telegraph.

КриРо перешел в «МЮ» из туринского «Ювентуса» летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.