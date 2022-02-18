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Каррагер: «Манчестер Юнайтед» ошибся, вернув Роналду, ещё большей глупостью будет оставить его»

18 Февраля 2022 • 13:25 Комментировать (1)

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает ошибочным возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». По его мнению, манкунианцам стоит избавиться от 37-летней звезды в конце сезона.

«Клуб ошибся, вернув Роналду. Еще большей глупостью будет сохранить его на следующий сезон. Если учесть его огромный оклад – это неразумное вложение денег. Говорю так, основываясь на текущем этапе его карьеры, без оглядки на прошлые заслуги», - приводит слова эксперта The Telegraph.

КриРо перешел в «МЮ» из туринского «Ювентуса» летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Февраля 2022 в 13:37
Не, пусть остаётся... Потенциальные покупатели из МЛС хоть вздохнут, не понимая того... Хе-хе...
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